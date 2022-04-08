الداخلية: توقيف عدد من الضباط لمخالفتهم هذه التعليمات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن توقيف عدد من الضباط لمخالفتهم توجيهات الوزارة واحالتهم الى مجالس تحقيقية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم توقيف عدد من الضباط وايداعهم التوقيف وتشكيل مجالس تحقيقية في جهات انتسابهم في وزارة الداخلية المخالفين لتوجيهات الوزارة التي تنص على عدم نشر صورهم بالزي العسكري ومعلوماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ".



واضافت ان " هذا سيكون سياق ثابت وتوجيه ثابت للجميع، يمنع منعا باتا نشر صور ومعلومات الضباط المنسوبين لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي".

