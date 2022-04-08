شرطة بغداد تباشر بتطبيق خطة منع سير الدراجات النارية

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز فوج طوارىء بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد باشرت بتطبيق خطة منع سير الدراجات النارية وعجلات التكتك ضمن قاطع مسؤولية الفوج حيث تم ضبط ٥٠ دراجة نارية مخالفة للتعليمات".واضافت ان "مفارز فوج طوارىء بغداد الثامن ضبطت ٥٦ دراجة وتمكنت مفارز الفوج الحادي عشر طوارىء بغداد ضبط ٦٣ دراجة ليصبح العدد في ٣ افواج فقط من افواج طوارىء شرطة بغداد ١٦٩ دراجة".

واشارت الوكالة الى انه "تم تسليمها جميعا الى قواطع المرور التابع الى مديرية المرور العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة اصوليا بالاضافة الى توجيه وتثقيف كافة المخالفين بضرورة عدم تكرار المخالفة والالتزام بالتعليمات والتوقيتات الصادرة من القوات الامنية".

