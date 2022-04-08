شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يوضح مفهوم الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، تعريف للموازنة العامة للدولة، جاء فيه أنه بيان تقديرى تفصيلى معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة، وهى البرنامج المالى للخطة التي تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها، قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.