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نائبة التنسيقية تحصل على الموافقات النهائية لأول مدرسة تجريبية لغات بالزيتون

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القاهرة - سامية سيد - نجحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالحصول على الموافقات النهائية لإقامة أول مدرسة تجريبية لغات " فيوتشر" بحى الزيتون.

وتفقدت النائبة مرثا محروس أعمال تسليم الأرض رفقة وفد من هيئة الابنية التعليمية برئاسة المهندسة سهام جمال الدين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة، والتى أكدت لـ"نائبة التنسيقية"، عزم الهيئة أنهاء أعمال البناء فى أقرب فرصة.

 

 

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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