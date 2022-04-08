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شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تحصل على الموافقات النهائية لأول مدرسة تجريبية لغات بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالحصول على الموافقات النهائية لإقامة أول مدرسة تجريبية لغات " فيوتشر" بحى الزيتون.
وتفقدت النائبة مرثا محروس أعمال تسليم الأرض رفقة وفد من هيئة الابنية التعليمية برئاسة المهندسة سهام جمال الدين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة، والتى أكدت لـ"نائبة التنسيقية"، عزم الهيئة أنهاء أعمال البناء فى أقرب فرصة.