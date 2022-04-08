تشييع جنازة ثاني ضحايا القارب الليبي الغارق في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي برج البرلس في كفرالشيخ، اليوم الجمعة، الجثة الثانية التي عُثر عليها لصياد شاب لقي مصرعه غرقًا بالمياه الدولية في البحر المتوسط بسواحل ليبيا، مع اثنين آخرين، أثناء عملهم في رحلة صيد على متن قارب خلال موجة الطقس في الفترة الماضية قبل شهر رمضان المبارك منذ حوالي 20 يومًا.

أدى أهالي برج البرلس صلاة الجنازة على الصياد الغارق، ويدعى عبدالخالق إبراهيم شرابي، وهو أحد الصيادين الثلاثة الغارقين، بعدما قذفته الأمواج على شاطىء البحر المتوسط بسواحل مدينة زليتن الليبية، فيما تعد جثته الثانية التي جرى العثور عليها بعدما جرى العثور على جثة قبل منه وهي للصياد الشاب محمد صلاح عويضة، فيما يتبقى جثة صياد ثالث لم بجرى العثور عليه لغاية الآن.

وكان 3 صيادين من أبناء مدينة برج البرلس، لقوا مصرعهم غرقًا في مياه البحر المتوسط، بسواحل مدينة زليتن الليبية، أثناء عملهم في رحلة صيد على متن قارب ليبي منذ حوالي 20 قبل أيام شهر رمضان المبارك.