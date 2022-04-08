ضبط 24 مخالفة تموينية في حملة رقابية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أعلنت مديرية تموين الشرقية عن تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية على المحال والمخابز بعدد من قرى مركز منيا القمح، أسفرت عن تحرير 24 مخالفة.

أوضح على عبدالمحسن مدير إدارة تموين منيا القمح، أن حملة رقابية بقيادة كرولس عبدالملك، رئيس قسم الرقابة التموينية حررت 24 محضر منهم الجنحة رقم ١٠٧٤ ضد صاحب سيارة للبيع سلع غذائية منفذ متنقل، بمينا القمح متهما بحيازته زبده مجهول المصدر، والمحضر رقم ١٠٨٦٥جنح ضد صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة بميتا القمح متهما بإدارة النشاط بدون ترخيص عدم الاعلان عن الأسعار.

وكذلك المحضر ١٠٨٦٦جنح ضد مصطفى صاحب محل لبيع الدواجن مينا القمح عدم الاعلان عن الأسعار، وتحرير المحضر ١٠٨٦٦جنح ضد صاحب سوير ماركت متهما بعدم الاعلان عن الأسعار.

أضاف عبد المحسن، في بيان صحفي اليوم ، أن الحملة ضبطت عدد من المخابز مخالفين للتشغيل بقرى العزيزية وقمرونة وسنهوت، ومنيا القمح، وبلغ إجمالي المحضر 24 مخالفة.​