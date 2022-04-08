اخبار العالم

بسبب أولوية الذبح.. مقتل شخص داخل مجزر ديروط في أسيوط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

قُتل شخص على يد آخر زميله بسبب الخلاف بينهما على أولوية ذبح المواشي داخل مجزر ديروط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شخصين داخل مجزر ديروط ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالمعاينة الأولية تبين مصرع "أحمد.ص.ك" 30 عامًا، بسبب مشاجرة على أولوية الذبح داخل مجزر ديروط.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة ديروط المركزي. حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا