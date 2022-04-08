بسبب أولوية الذبح.. مقتل شخص داخل مجزر ديروط في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

قُتل شخص على يد آخر زميله بسبب الخلاف بينهما على أولوية ذبح المواشي داخل مجزر ديروط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شخصين داخل مجزر ديروط ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالمعاينة الأولية تبين مصرع "أحمد.ص.ك" 30 عامًا، بسبب مشاجرة على أولوية الذبح داخل مجزر ديروط.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة ديروط المركزي. حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​