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رئيس بلدية ماكاريف: العثور على جثث لأكثر من 130 مدنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلن رئيس بلدية ماكاريف العثور على جثث 132 مدنيا قتلوا بأسلحة نارية في قرية بضواحى كييف.

قال رئيس البلدية فاديم توكار للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على معظم القتلى في مقابر جماعية، وألقى باللوم على الجنود الروس الذين احتلوا عدة مناطق في الآونة الأخيرة.

ولا يمكن التحقق من مما أعلنه رئيس بلدة ماكاريف من جهة مستقلة.

وذكر رئيس البلدية أن حوالي 40% من القرية تعرضت للتدمير. وأوضح أن السكان ليس لديهم كهرباء أو غاز في القرية الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا غربي كييف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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