رئيس بلدية ماكاريف: العثور على جثث لأكثر من 130 مدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلن رئيس بلدية ماكاريف العثور على جثث 132 مدنيا قتلوا بأسلحة نارية في قرية بضواحى كييف.

قال رئيس البلدية فاديم توكار للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على معظم القتلى في مقابر جماعية، وألقى باللوم على الجنود الروس الذين احتلوا عدة مناطق في الآونة الأخيرة.

ولا يمكن التحقق من مما أعلنه رئيس بلدة ماكاريف من جهة مستقلة.

وذكر رئيس البلدية أن حوالي 40% من القرية تعرضت للتدمير. وأوضح أن السكان ليس لديهم كهرباء أو غاز في القرية الواقعة على بعد أكثر من 50 كيلومترا غربي كييف.