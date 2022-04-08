في خطوة انتقامية.. روسيا تبدأ بطرد دبلوماسيين أوروبيين من أراضيها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 5:23 مساءً

يبدو أن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي بشأن طرد دبلوماسييها من الدول الأوروبية واليابان وغيرها، حيث أنّها ستتخذ خطوات انتقامية تتمثّل بطرد دبلوماسيين غربيين من أراضيها.

في هذا الشأن، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أنّ روسيا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين من موسكو ردا على طرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين من صوفيا في وقت سابق من آذار.

وكانت بلغاريا قد طردت 12 دبلوماسيا روسيًا الشهر الماضي، كما طردت دبلوماسيا آخر في نيسان بسبب ما وصفتها أنشطة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي.

كما استدعت سفيرها من موسكو للتشاور بسبب التعليقات “غير الدبلوماسية والحادة والوقحة” التي أدلى بها السفير الروسي لدى صوفيا.

وليست بلغاريا وحدها التي ستتخذ روسيا بحقها إجراءات انتقامية، اذ انها تعتزم أيضا طرد دبلوماسيين بولنديين من أراضيها.

حيث اشارت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، الى أنّ 45 من موظفي السفارة والقنصلية البولندية أصبحوا “أشخاصا غير مرغوب فيهم” وذلك ردا على طرد وارسو 45 دبلوماسيا روسيا من بولندا.

وقالت بولندا في آذار إنه يشبته بأن هؤلاء الدبلوماسيين الروس يعملون لحساب المخابرات الروسية.