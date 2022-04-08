الهجوم على محطة القطارات.. أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق ذخائر عنقودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تتبادل كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن قصف محطة قطارات في مدينة كراماتورسك في هجوم أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل.

في هذا الاطار، اتهم حاكم منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا اليوم الجمعة القوات الروسية بإطلاق ذخائر عنقودية على محطة القطارات.

ونشر حاكم المنطقة “بافلو كيريلينكو” صورة على الإنترنت تظهر عددًا من الجثث على الأرض بجانب أكوام من الحقائب والأمتعة الأخرى، لكنه لم يقدم أي دليل لديه على نوع السلاح المستخدم في الهجوم. ولم يتسن لرويترز التحقق من مزاعمه على الفور.

وقال كيريلينكو في إفادة على الإنترنت “في البداية استهدفوا خطوط السكك الحديدية على وجه الخصوص، لكنّ الأمر الآن لا يقتصر على ذلك، إذ أطلقوا صاروخا يحتوي على ذخائر عنقودية تستهدف البشر. وهذا تأكيد قاطع على أن هذه (الضربة) كانت موجهة ضد المدنيين”.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن روسيا “شر لا حدود له”، مضيفا في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “إنهم يقومون على نحو لا يصدق بالقضاء على السكان المدنيين”.

من جانبها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن طراز الصاروخين اللذين قيلا إنهما استهدفا المحطة لا يستخدمه سوى الجيش الأوكراني، وإن القوات المسلحة الروسية لم يكن لديها أي أهداف محددة في كراماتورسك اليوم الجمعة.

أمّا الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك فقد نشروا صورا تؤكد سقوط ضحايا نتيجة سلسلة انفجارات قرب محطة قطارات في كراماتورسك جراء استهداف القوات الأوكرانية للمنطقة بصواريخ “توتشكا”.