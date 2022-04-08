شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يوزع 487 سلة غذائية رمضانية في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 487 سلة غذائية رمضانية في مدن تلابيري تسي وتلابيري غور وتلابيري كولاتايس بجمهورية النيجر، استفاد منها 2.435 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .

وتهدُف مبادرة إطعام إلى توزيع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًّا في 19 دولة يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز خلال شهر رمضان