شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تتكبد ملياري يورو بسبب لاجئي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا اليوم الجمعة، أن بلاده قدرت أن تكلفة استضافة مئات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا سوف تبلغ نحو ملياري يورو (17ر2 مليار دولار) العام الجاري وحده، بحسب وكالة الأنباء التشيكية.

وقال ستانجورا، إنه يجب إجراء مفاوضات بشأن الحصول على مزيد من المساعدات مع المفوضية الأوروبية، وذلك لدى وصول مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون العاصمة براغ، حيث قامت بجولة في مركز استقبال مع وزير الداخلية فيت راكوشان وعمدة براغ زدينيك هريب.