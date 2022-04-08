"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجنة لرصد تداعيات تغيير المناخ استعدادا لـCOP27

القاهرة - سامية سيد - أعلن القومى لحقوق الإنسان عن تشكيل "لجنة المناخ" لرصد تداعيات تغير المناخ على حقوق الإنسان، مضيفا أن اللجنة تتولى رصد هذه التداعيات على تمتع الأفراد والدول بحقوق الإنسان، وكذلك الإعداد لقمة المناخ، فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وجاء تشكيل مجموعة العمل المعنية، لمتابعة ورصد الجوانب الحقوقية المتعلقة بالتغيرات المناخية، خاصة فى سياق تأثيرها على الحقوق المائية والحق فى الغذاء.

ومن المقرر أن تعمل المجموعة المشكلة، على ضمان دمج البعد الحقوقى فى الأجندة الوطنية للمناخ، والعمل على ترسيخ وإبراز دور المقاربة الحقوقية فى التعامل مع قضايا المناخ وطنيا وإقليميا ودوليا خاصة فى ضوء استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ cop27.