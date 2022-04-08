شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 10 وإصابة 16 في انهيار منزل بالجزائر بسبب الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وحدات الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج الجزائرية، عن ارتفاع عدد قتلى انفجار منزل جراء تسريب الغاز إلى 10 والمصابين إلى 16.

وجاء في بيان الحماية المدنية "اثر التدخل الذي سجل صبيحة أمس والمتمثل في انفجار وانهيار بناية سكنية، خلف الحادث 26 ضحية من بينهم 10وفيات 6 في عين المكان و4 حالات توفيت في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج".

وبين المصدر أن الحادث خلف 16 جريحا من بينهم أثنان في العناية الطبية و14 آخرين تم معالجتهم وغادروا المستشفى فيما تتواصل عملية رفع الردوم.

وكانت إحدى البنايات قد انفجرت أمس الخميس، بسبب تسريب الغاز بولاية برج بوعريريج 250 كلم شرق العاصمة الجزائرية .