شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: روسيا ستحاسب على جميع جرائمها في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنهم يستهدفون مفاصل الاقتصاد الروسي لشل الآلة الحربية، قائلا:"ستحاسب روسيا على جميع جرائمها في أوكرانيا".

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بوتين دفع أوروبا إلى تسليح نفسها جماعيا، مضيفا:"بوتين فشل في تقسيم أوروبا".

وذكر أنهم سيرسلون لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية وصواريخ مضادة للدروع، فيما أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بوتين يتحمل مسؤولية "جرائم الحرب" في أوكرانيا.

وقال: "سنفرض على روسيا كلفة اقتصادية باهظة بسبب حربها، ونعمل على التنسيق مع بريطانيا بشأن أوكرانيا".