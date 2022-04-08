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بريطانيا: روسيا ستحاسب على جميع جرائمها في أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنهم يستهدفون مفاصل الاقتصاد الروسي لشل الآلة الحربية، قائلا:"ستحاسب روسيا على جميع جرائمها في أوكرانيا".

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بوتين دفع أوروبا إلى تسليح نفسها جماعيا، مضيفا:"بوتين فشل في تقسيم أوروبا".

وذكر أنهم سيرسلون لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية وصواريخ مضادة للدروع، فيما أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بوتين يتحمل مسؤولية "جرائم الحرب" في أوكرانيا.

وقال: "سنفرض على روسيا كلفة اقتصادية باهظة بسبب حربها، ونعمل على التنسيق مع بريطانيا بشأن أوكرانيا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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