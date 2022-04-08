شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عامل في انفجار قنبلة ترجع للحرب العالمية بالتشيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة التشيكية اليوم الجمعة، وفاة عامل جراء انفجار قنبلة، غير منفجرة، بأحد مواقع الإنشاء في مدينة أوسترافا.

وأكدت الشرطة إصابة شخص آخر جراء الانفجار، مشيرة إلى أنه تم إجلاء السكان في المناطق القريبة، ليقوم فريق من خبراء المفرقعات بتمشيط الموقع، خشية وجود المزيد من القنابل التي لم تنفجر.

وكانت أوسترافا هدفا للعديد من الغارات الجوية لدول الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، عندما احتلت ألمانيا النازية المدينة.