شكرا لقرائتكم خبر عن «حاكم دونيتسك»: مقتل 39 شخصاً في هجوم روسي بالذخائر العنقودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم حاكم منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم الجمعة، القوات الروسية بإطلاق ذخائر عنقودية على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك في هجوم أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل.

ونشر حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو صورة على الإنترنت تظهر عدة جثث على الأرض، بجانب أكوام من الحقائب والأمتعة الأخرى، لكنه لم يقدم أي دليل لديه على نوع السلاح المستخدم في الهجوم. ولم يتسن لرويترز التحقق من مزاعمه على الفور.

وقال كيريلينكو في إفادة على الإنترنت "في البداية استهدفوا خطوط السكك الحديدية على وجه الخصوص، لكن الأمر الآن لا يقتصر على ذلك، إذ أطلقوا صاروخا يحتوي على ذخائر عنقودية تستهدف البشر. وهذا تأكيد قاطع على أن هذه (الضربة) كانت موجهة ضد المدنيين".

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، فيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن طراز الصاروخين اللذين قيلا إنهما استهدفا المحطة لا يستخدمه سوى الجيش الأوكراني وإن القوات المسلحة الروسية لم يكن لديها أي أهداف محددة في كراماتورسك اليوم الجمعة.