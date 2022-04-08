شكرا لقرائتكم خبر عن سحب العديد من منتجات الشيكولاته بأمريكا لتلوثها بالسلامونيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سحبت الشركة الإيطالية لصناعة الشوكولاتة والحلويات "فيريرو" العديد من المنتجات المخصصة للأطفال والمصنوعة من الشوكولاتة من السوق الأمريكية.

يأتي ذلك بعد سحب الشركة منتجات من العديد من الدول الأوروبية وأستراليا في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان أمس الخميس، إن تشكيلة "كيندر هابي مومنتس" وكيندر ميكس تشوكوليت تريتس "قد تكون ملوثة" بالسالمونيلا.

كان تم تصنيع هذين المنتجين في مصنع تم فيه مؤخرا اكتشاف تفشي السالمونيلا.

وبينت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات تسمم بالسالمونيلا في الولايات المتحدة، ولكن فيريرو سحبت المنتجات كإجراء احترازي "بسبب إصابات بالسالمونيلا بين أشخاص في أوروبا تناولوا منتجات تم تصنيعها في نفس المنشأة".

وذكرت إدارة الغذاء والدواء أنه يجب ألا يتم تناول المنتجات التي تم شراؤها بالفعل، ويجب التواصل مع خدمة المستهلك لاسترداد المال.

ولفتت فيريرو إنها حصلت على بيانات جديدة تشير إلى المصنع، من خلال التعاون مع سلطات الغذاء والصحة في أوروبا.

وأوضحت الشركة أنه يجري تنفيذ عملية سحب المنتجات التي بدأت كإجراء احترازي مع شركاء تجاريين في جميع الدول التي تأثرت فيما يخص الدفعات المعنية من "كيندر سيربرايز" و"كيندر ميني إيجز" و"كيندر سيربرايز ماكسي" و" كيندر شوكو- بونز".