بلينكن: روسيا ترتكب فظائع جديدة في أوكرانيا في هذه اللحظة بالذات

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إثر اجتماع لحلف شمال الأطلسي أن بلاده تعتبر أن روسيا تواصل ارتكاب «فظائع» في أوكرانيا «في هذه اللحظة بالذات».

وصرح بلينكن للصحافيين في بروكسل بأنه فيما يتجاوز بوتشا قرب كييف، حيث تتهم أوكرانيا والغربيون موسكو بارتكاب «مجزرة» بحق مدنيين، «هناك مدن كثيرة أخرى احتلتها روسيا ومدن أخرى لا تزال تحتلها، (وكلها) أماكن علينا أن نعتبر أن الجنود الروس يرتكبون فيها مزيداً من الفظائع في هذه اللحظة بالذات».

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة تواصل الضغط على روسيا، في الوقت الذي حذر فيه من وجود تقارير إضافية موثوقة بشأن ارتكاب القوات الروسية جرائم تعذيب واغتصاب وقتل في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أن هناك تحالفاً متنامياً من الدول مع أوكرانيا ضد روسيا، قائلاً: «نواصل الضغط ونكثفه على الكرملين وجيرانه».