اليابان تطرد بعض الدبلوماسيين الروس

08 أبريل , 2022 طوكيو: قلت وكالة أنباء كيودو اليوم الجمعة عن عدة مصادر مطلعة القول إن اليابان قررت طرد بعض الدبلوماسيين الروس. من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤتمراً صحافياً في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش) من المتوقع أن يعلن فيه عن مزيد من العقوبات اليابانية على روسيا.

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