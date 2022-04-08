- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم مقاتلة روسية "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد ونجاة طاقمها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أبريل 2022
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم مقاتلة من طراز "ميغ-31" في مقاطعة لينينغراد، اليوم الجمعة، ونجاة طاقمها.
وقالت المنطقة العسكرية الغربية، في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو خلل تقني.
وذكر البيان أن المقاتلة تحطمت أثناء قيامها برحلة تدريب مجدولة، وقد تم إرسال 3 مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.