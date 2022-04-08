القروش 80 والشخرم 25 جنيها.. إقبال على شراء الأسماك في أول جمعة برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

شهدت حلقة السمك في السويس رواج في حركة البيع مع سابع أيام شهر رمضان الكريم، إذ عاد المواطنين لتناول طعام البحر مرة أخرى بصورة أكبر من الأيام المنقضية من الشهر الكريم.

مع دقات العاشرة صباحا بدأ التجار في حلقة السمك فرش بضاعتهم على السمك في طاولات أمام محالهم، يحاول كل منهم إظهار جمال الأسماك بألوانها الزاهية وشكل عيونها اللامعة دلالة على جودتها.

بدأت الحركة خفيفة مع الحادية عشر صباحا داخل الحلقة، لكن الاقبال تضاعف عقب صلاة الجمعة، فالأسماك هي الطبق الرئيس على مائدة أهل المدينة يوم الجمعة، في غير رمضان وفي رمضان لا سيما أن الأيام الماضية انتصرت فيها الطيور واللحوم الحمراء على طعام البحر.

عقب صلاة الجمعة توافد المواطنين على الحلقة، وبدأت أصحاب محال الأفران في ايقاد نيرانها، لتسخينها وتسوية الأسماك تباعا لمن حضر تجنبا للزحام قبل الإفطار.

وعلى الرغم من قلة المعروض من صيد البحر بالحلقة، بسبب طبيعة الطقس الأيام الماضية والتقلبات الجوية التي أثرت على المسطح المائي وحركة الصيد، إلا أن أسماك المزارع عوضت الفارق، بينما استقرا أسعار الأسماك الشعبي نسبيا رغبة من التجار في بيع بضاعتهم سريعة التلف والتي تقل قيمتها كلما زادت مدة حفظها.

وعرضت صفحة الخليج 365 بث مباشر من حلقة السمك، تحدث فيه التجار عن الأنواع وأسعار الأسماك في سابع أيام شهر رمضان المبارك.

وعرض التجار في الحلقة سمك الباغة بسعر 35 جنيها للحجم الوسط، والكسكمري الوسط 50، والقروش ب 80 جنيها والبوري ب 65 جنيه والدوبارة 50 جنيها، والشخرم 25 جنيها.

كما عرض التجار السيجان بـ 60 جنيها، والسهلية الوسط بـ 60 جنيها البلدي، و50 جنيه لصيد وارد اليمن، وجمبري الملوخية 80 جنيه، والحارت 80 جنيه صيد فلايك والكبير 110، والعنبر 80 جنيها للحجم الكبير، والدنيس الصغير بـ70 جنيها أما الكبير 120 جنيه.

والحريد الفرهودي 70 والبغبغان 70 جنيها، وسليماني 60 جنيها، والشعور المحسني صيد السنانير 80 جنيه، والجحايات والصدف 70 جنيها للحجم الكبير و60 للصغير.

أما سمك اللوت فسعره 70 للحجم الصغير يتراوح وزنه من 1.5 إلى 2 كيلو والذي يطلق عليه التجار " زُعلات" أما كبير الحجم فوصل سعره 80 جنيها.

ووصل سعر السوبيا إلى 130 جنيها للحجم الكبير والصغيرة 80 جنيها، أما الخرمان فباعه التجر بـ 30 جنيها والزرقان 40 جنيه، البربوني 70 جنيها، أما الرقد 80 جنيها.

وارتفعت أسعار الأنواع الفاخرة، إذ عرض التجار سمك الشعور بـ 150 جنيها، والناجل ب، 170 جنيها، والوقار 180، أما الاستاكوزا فتراوح سعرها من 250 إلى 400 جنيه حسب الحجم.