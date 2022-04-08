تونس.. السجن لصحفي وبرلماني بتهمة إهانة رئيس الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

قضت محكمة عسكرية، في تونس، بسجن الصحفي، عامر عياد، والنائب في البرلمان عبد اللطيف العلوي، أربعة أشهر، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

وكان عياد قد ألقى، في أكتوبر الماضي، قصيدة "الحاكم" للشاعر العراقي، أحمد مطر، خلال برنامج تلفزيوني على قناة الزيتونة المحلية، بحضور العلوي. وألقي القبض عليهما لاحقا قبل أن يطلق سراحهما بانتظار حكم المحكمة.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من إخماد أصوات منتقدي سعيد عن طريق اللجوء إلى القضاء العسكري، على حدّ تعبيرها.

وسيبقى عياد والعلوي، خارج الحبس بانتظار حكم الاستئناف.

وكانت النيابة العمومية في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد قرّرت العام الماضي ملاحقة عيَاد والعلوي قضائيا بسبب تصريحات اعلامية أدليا بها في البرنامج التلفزيوني.

وقرر قاضي التحقيق العسكري العام الماضي بعد استنطاق عياد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي .

ووجهت المحكمة الى عياد تهم الاساءة والمسَ بمعنويات الجيش التونسي و" نسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية".