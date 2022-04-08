بعد إجراء امتحانات الإعدادية ببورسعيد بنظام "بابل شيت".. ما موقف باقي المحافظات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن تفاصيل، إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد بنظام "بابل شيت".

وقال المصدر، لمصراوي، إن هذا القرار جاء بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث عرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد هذا المقترح على الوزير، وتم الموافقته عليه منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع الوزارة متابعة التجهيزات المتعلقة بهذا القرار، حيث تم إحضار أجهزة الماسح الضوئي "اسكانر" المستخدمة في عمليات التصحيح، إضافة إلى تدريب المعلمين على التصحيح الخاص بنظام البابل شيت، مؤكدا أنه سيتم أيضا إجراء امتحان تجريبي لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد على نظام الامتحان الجديد .

وأوضح المصدر، أنه سيتم إرسال مواصفات الورقة الامتحانية للامتحان الشهادة الإعدادية ببورسعيد من قبل المركز القومي للامتحانات بلوزارة، موضحا أنه ستتضمن ورقة الأسئلة على 4 نماذج امتحانية مختلفة، وتحتوي على أسئلة موضوعية بنظام الاختيار ‏من متعدد بنسبة 70% و أسئلة مقالية بنسبة 30%.

وأشار المصدر إلى أن نظام البابل شيت، يقيس مستوى فهم الطالب وليس حفظه، ويكافح الغش، حيث سيكون هناك "باركود" مطبوع على أوراق الاسئلة والإجابة ، لمنع الغش والتصوير .

وشدد المصدر على أن هذا القرار خاص بمحافظة بورسعيد فقط، وأن أغلب المحافظات ستعقد الامتحانات بالنظام القديم.