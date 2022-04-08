نظرة وداع ودموع.. 12 صورة من تجنيز القمص أرسانيوس وديد كاهن الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أقيمت صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد، الذي لقي مصرعه طعنا بسكين على يد مسن بكورنيش الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وحضر الجناز بمقر الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل عدد كبير من شعب الكنيسة الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع على جثمانه، وسط صراخ ودموع.

ويترأس صلوات التجنيز الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بحضور عدد كبير من كهنة الإسكندرية.

ويدفن كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز في مدفن الشهداء بدير الشهيد مار مينا العجائبي في مريوط.

كان النائب العام أمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك في الإسكندرية.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها تلقت إخطارًا بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش، وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته من جراء ذلك الاعتداء.

وانتقلت النيابة العامة على الفور لمناظرة الجثمان، فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيانًا للإصابات وسبب الوفاة، كما عاينت مسرح الواقعة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة.

وعُرِض المتهمُ على النيابة العامة لاستجوابه -وذلك بعد أن قام الأهالي بضبطه، والتحفظ عليه وعلى السلاح الذي استخدمه، حتى وصلت قوات الشرطة- وجارٍ استجوابُه، وسؤالُ شهود الواقعة، واستكمالُ التحقيقات.