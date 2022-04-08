العناني يبحث مع السفير الإيطالي واتحاد شركات السياحة الإيطالية دفع الحركة الوافدة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

بحث وزير السياحة والآثار خالد العناني، مع السفير الإيطالي بالقاهرة مايكل كاروني، ورئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية بييري زيا أستوي، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار، وحرصها على التنسيق والتواصل المستمر مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم.

وشهد اللقاء استعراض أهمية السوق الإيطالي باعتباره أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث ظل على مدار السنوات القليلة الماضية في قائمة العشر أسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

هذا بالإضافة إلى استعراض تطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الإيطالي خلال الفترة الأخيرة، والإشارة إلى توقع تدفق وزيادة توافد السائحين الإيطاليين بصورة أكبر، خلال الفترة القادمة وخاصة في ظل مشاركة الوزارة في معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المقرر انطلاق فعالياته يوم الأحد المقبل الموافق 10 أبريل الجاري بمدينة ميلانو بإيطاليا والذي يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي.

كما تم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الإيطالي، حيث يعد مقصداً آمناً ولاسيما في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات احترازية ووقائية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتطبيقها بكل دقة وصرامة وبالشكل الأمثل الذي يضمن سلامة مواطنيها وسائحيها والعاملين بالقطاع السياحي، بجانب ما قامت به في إدارتها والتعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم مما أكسب المقصد السياحي المصري ثقة كبيرة من الأسواق السياحية والسائحين من مختلف دول العالم.

شارك في اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وماجد أبو سديره رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، والوزير مفوض داليا عبدالفتاح المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وغادة عادل مدير عام المكتب الفني للوزير.