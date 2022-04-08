إصابة طفل بطلق خرطوش خلال مشاجرة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإطلاق عيار خرطوش تجاه أحد الأطفال محدثاً إصابته.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طفل 14 سنة، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة القسم، بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على آثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته تجاههم محدثاً إصابة المجني عليه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (سلاح ناري "فرد خرطوش" المستخدم في الواقعة – عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.