زيلينسكي يشتكى من الانتظار طويلا لوصول شحنات الأسلحة من الغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ):

اشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الانتظار طويلا لوصول أسلحة كبيرة من الغرب، قائلا إنه لايزال يجب على بلاده أن تطلب الدعم والمعدات، ولطالما يتم إبلاغها بأن تنتظر.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة موجهة للبرلمان الفنلندي "يقولون لنا إننا بحاجة للانتظار في وضع نخسر فيه مئات الأشخاص على أساس يومي بسبب الهجمات الروسية، وعندما تتعرض مدننا للتدمير "، مشيرا إلى أن فنلندا كانت سريعة في إرسال معدات دفاع إلى بلاده.

ودعا زيلينسكي مجددا إلى قطع كل الروابط الاقتصادية مع روسيا، قائلا إن "الحرية لن تنجو إذا ما تركنا القنوات التي سوف يتم تغذيتها بمصادر الدخل تلك. نحن نتشاطر هذه القيمة المشتركة. هذه الحرب مضرة للجميع على حد سواء".