أوكرانيا: خطف طاقم محطة تشرنوبل النووية ونقلهم إلى روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ):

اتهم القادة الأوكرانيون روسيا بخطف ما يصل إلى 170 موظفا من محطة تشرنوبل السابقة للطاقة النووية، ونقلهم إلى روسيا ضد رغبتهم .

وقال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي لشبكة "سي إن إن"، إن الروس احتجزوا طاقم المحطة النووية السابقة رهينة في ملجأ القنابل بالمبنى لنحو شهر، قبل نقلهم قسرا إلى روسيا، مضيفا أن أغلب الأشياء الثمينة الخاصة بالأوكرانيين سرقت خلال المحنة.

ولم يكن هناك رد فعل على المزاعم من الروس حتى الآن.

كانت القوات الروسية قد استولت على محطة تشرنوبل خلال غزوها لأوكرانيا.

وأشارت شبكة "سي إن إلى مستويات مرتفعة من الإشعاع فيما يطلق عليها "الغابة الحمراء" وهي منطقة مشعة محظورة بالقرب من محطة تشرنوبل التي شهدت أسوأ كارثة نووية في العالم في 1986 .

ووقعت الكارثة النووية بعد انفجار أحد المفاعلات في محطة تشرنوبل وانتشار الإشعاع النووي على امتداد القارة الأوروبية بدرجات متفاوتة.