تصريح مفاجئ من الكرملين.. هل تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 4:00 مساءً

بعد أكثر من 40 يوما على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، أعلنت روسيا اليوم أنّ أهدافها العسكرية تتحقق ما قد يؤدّي الى انتهاء الحرب قريبا.

اذ أفادت وكالة رويترز بأنّ الكرملين أعلن، اليوم الجمعة، أنّ ما تصفها روسيا بأنها “عملية خاصة” في أوكرانيا قد تنتهي “في المستقبل القريب” نظرا لأن أهدافها تتحقق وبفضل الجهد الذي يبذله الجيش الروسي والمفاوضون الروس.

وذكر “دميتري بيسكوف” المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تدرك أن بعض البلدان التي حاولت تبنّي موقف متوازن تعرضت لضغوط للتصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وعلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عضوية روسيا في المجلس بسبب تقارير عن “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” في أوكرانيا، الأمر الذي دفع موسكو إلى إعلان انسحابها من المجلس.

يتزامن تصريح الكرملين مع تصعيد الدول الغربية ضد روسيا، اذ تستمر هذه الدول بفرض مزيد من العقوبات على موسكو وتضييق العلاقات الدبلوماسية معها.

وتبنّى الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميا خامس حزمه من العقوبات على روسيا، والتي شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

وتمنع الإجراءات أيضا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد تقويض التجارة، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية منها في.تي.بي.