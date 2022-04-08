طرد الدبلوماسيين الروس.. اليابان آخر المنضمّين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تواصل الدول الغربية المندّدة للغزو الروسي لأوكرانيا محاولة عزل موسكو دبلوماسيا من خلال طرد السفراء والدبلوماسيين الروس من أراضيها. واليابان آخر المنضمين.

اذ طردت اليابان ثمانية من الدبلوماسيين الروس اليوم الجمعة، قائلة إن ذلك جاء ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا التي شملت قتل مدنيين.

مسؤولون في وزارة الخارجية اليابانية أشاروا الى أنّ الدبلوماسيين الثمانية بينهم عدة مسؤولين تجاريين، لكن السفير ميخائيل جالوزين ليس منهم.

ورفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسميها “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

يذكر أن عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك والسويد، أعلنت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، وطردت ليتوانيا السفير الروسي.

وقد أعلنت ألمانيا طرد 40 دبلوماسياً غير مرغوب فيهم، الأمر الذي وصفته موسكو بأنه تأكيد على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو.

البرتغال بدورها طردت أيضاً 10 دبلوماسيين روس، سبقها لذلك إعلان سلوفينيا طرد 33 دبلوماسياً روسيا تعبيرا عن “احتجاجها” و”صدمتها” إثر اكتشاف العديد من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كذلك، قالت وزارتا الخارجية في لاتفيا وإستونيا إن كلا منهما أمرت بإغلاق قنصليتين روسيتين وطلبت من العاملين فيهما مغادرة البلاد، في إجراءات جاءت ردا على الحرب في أوكرانيا.