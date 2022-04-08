الكشف عن تفاصيل العرض الفلكي المقدّم من سان جيرمان لـ'مبابي'

كشف الصحفي الإسباني، غوييم بالاغ، عن قيمة العرض الخيالي الذي قدمه باريس سان جيرمان لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، من أجل إقناعه بالبقاء في صفوفه وعدم الرحيل مجانًا الصيف المقبل.

ويرتبط مبابي بعقدٍ مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وما زال اللاعب يرفض التمديد مع نادي العاصمة، وارتبط اسمه بقوة خلال الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم في صفقة انتقال مجانية.

بحسب ما ذكره "بالاغ"، فإن عرض باريس سان جيرمان إلى مبابي يتضمن حصوله على مكافأة قدرها 150 مليون يورو عند توقيع العقد الجديد للتمديد لمدة عامين، مع تقاضيه راتبا سنويا قدره 40 مليون يورو.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت أن باريس سان جيرمان يعتزم عرض شارة القيادة على مبابي، إلى جانب عرض التجديد الذي يحمل الكثير من الإغراءات المالية.

وخاض مبابي صاحب الـ23 عامًا صحبة باريس سان جيرمان 26 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، أحرز خلالها 15 هدفًا مع تقديم 10 تمريرات حاسمة.