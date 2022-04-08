انت الان تتابع خبر معالجة 'قنبلة طائرة' من مخلفات داعش في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم الجمعة، عن معالجة قنبلة طائرة عيار ٥٠٠ رطل غير منفلقة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن مفارزها "قامت بمعالجة ورفع قنبلة طائرة عيار ٥٠٠ رطل غير منفلقة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية والتي تم العثور عليها أثناء أعمال التأهيل والترميم الأقسام الداخلية التابعة لجامعة الموصل في حي الشفاء في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".
وأضافت، أنه "تم ايداعها في الغرفة الحصينة وسيتم تسليمها إلى الهندسة العسكرية بغية إتلافه لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".
وأضافت، أنه "تم ايداعها في الغرفة الحصينة وسيتم تسليمها إلى الهندسة العسكرية بغية إتلافه لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".