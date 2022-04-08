انت الان تتابع خبر معالجة 'قنبلة طائرة' من مخلفات داعش في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم الجمعة، عن معالجة قنبلة طائرة عيار ٥٠٠ رطل غير منفلقة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة.