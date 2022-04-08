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معالجة 'قنبلة طائرة' من مخلفات داعش في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم الجمعة، عن معالجة قنبلة طائرة عيار ٥٠٠ رطل غير منفلقة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن مفارزها "قامت بمعالجة ورفع قنبلة طائرة عيار ٥٠٠ رطل غير منفلقة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية والتي تم العثور عليها أثناء أعمال التأهيل والترميم الأقسام الداخلية التابعة لجامعة الموصل في حي الشفاء في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وأضافت، أنه "تم ايداعها في الغرفة الحصينة وسيتم تسليمها إلى الهندسة العسكرية بغية إتلافه لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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