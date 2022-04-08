شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى يقضى بإلغاء جهاز البصمة الإلكترونى.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدائرة الأولى – بمحكمة القضاء الإداري بطنطا – حكما فريدا من نوعه – يهم ملايين العاملين والموظفين المتضررين، بإلغاء جهاز البصمة على اعتبار أنه يساعد على انتشار الأوبئة.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1320 لسنة 80 قضائية – المقامة من أحمد فؤاد الفقى، برئاسة المستشار محمد عبد المنصف بيومي، وعضوية المستشارين ناشد عيد عبد ربه، ومفوض الدولة محمد جمال بشير، وأمانة سر احمد منير، ولمزيد من التفاصيل في التقرير التالى: