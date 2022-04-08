بسبب 'فأر'.. مشاجرة عنيفة بالرصاص والسكاكين تخلف 10 جرحى في النجف (صور)

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باصابة 10 اشخاص بينهم 4 في حالة خطرة نتيجة مشاجرة عنيفة في محافظة النجف.

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "احد المواطنين قام بقتل (فأر) داخل محل تجاري بمنطقة الحي العسكري شمالي مدينة النجف، فاغضب الأمر صاحب المحل التجاري فدخل بشجار مع المواطن انتهى بمعركة عنيفة بين الطرفين أُستخدمت فيها الرصاص الحي والسكاكين".

واضاف المصدر، ان "المشاجرة تسببت باصابة 10 أشخاص بجروح 4 منهم بحالة خطيرة، نقلوا على أثرها للمشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتابع ان "الشرطة فتحت تحقيقا بالمعركة لمعرفة ملابساتها".