كل ما تريد معرفته عن مباراة القوة الجوية ضد الجزيرة الاماراتي في دوري أبطال آسيا

يدور صراع كروي مشتعل مساء اليوم الجمعة بين الجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب ضمن منافسات نفس المجموعة الشباب السعودي أمام مومباي سيتي الهندي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا: الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الملك فهد) الدولي بالعاصمة السعودية الرياض الساعة 00:15 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات 23:15 بتوقيت العراق.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC 2 بصوت المعلق عامر الخوذيري وقناة الكأس 6 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

وتذاع أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق فارس عوض في الإمارات وعبر قناة دبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق أحمد الشحي وقناة SSC 4 بصوت المعلق محمد الخامسي في السعودية.



ماذا يقول التاريخ؟

يتقابل الجزيرة ضد القوة الجوية للمرة الأولى في أي مناسبة سواء ودية أو رسمية.

ويخوض الجزيرة منافسات دوري الأبطال للمرة الحادية عشر في تاريخه وبعد غياب في آخر 3 نسخ.

ولم ينجح الجزيرة في عبور مرحلة المجموعات سوى 3 مرات في نسخة 2012 وخسر على يد الأهلي السعودي في ثمن النهائي ونسخة 2014 وودع أمام العين الإماراتي في ثمن النهائي أيضاً ونسخة 2018 وخسر أمام بيرسيبوليس الإيراني بدور الستة عشر أيضا.

ويشارك القوة الجوية للمرة السابعة في تاريخه بدوري الأبطال ولكنه لم يستطع عبور مرحلة المجموعات.



الجزيرة.. والبداية القوية

يأمل الجزيرة تقديم بداية قوية في مشواره بدور المجموعات من أجل قطع خطوة للتأهل إلى ثمن النهائي.

وقال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يسعى للذهاب لأبعد نقطة ممكنة في دوري الأبطال.

وأوضح أن فريقه درس جيدا منافسه ويعلم تماماً نقاط القوة والضعف في صفوف القوة الجوية كما أن الجزيرة سيخوض مبارياته بثقة وطموح التقدم لمرحلة بعيدة بالبطولة.

ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي خصيف، وأمامه رباعي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش وخليفة الحمادي ومحمد ربيع وسالم راشد.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبدالله رمضان وعبدالله ديابي وعمر تراوري على الأطراف، مع ثنائي الهجوم زايد العامري وعلي مبخوت.

القوة الجوية.. والبحث عن مفاجأة

يسعى القوة الجوية للبحث عن مفاجأة في بداية مشوار دور المجموعات والفوز على منافسه الجزيرة وتقديم مباراة قوية.

وقال المدرب حكيم شاكر المدير الفني لفريق القوة الجوية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يملك مجموعة رائعة من اللاعبين تستطيع تحقيق الفوز على الجزيرة.

وأشار إلى أن الجزيرة بالفعل يملك لاعبين على أعلى مستوى ولكنه يعلم تماما نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الإماراتي.

ويعتمد القوة الجوية على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد صالح، وأمامه رباعي الدفاع مصطفى محمد وويلسون أكاكبو وميثم جبار وضرغام إسماعيل.

ويقود خط الوسط مهدي بوكاسي وشريف عبدالكاظم ومحمد عبود وصفاء هادي مع الثنائي حسين جبار وعلاء عباس.