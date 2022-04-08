بسبب علاقته بشقيقتهم.. أربعة أشقاء يقتلون شاباً ويمثّلون بجثته

البداية كانت عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الجيزة من ربّة منزل، كشفت فيه عن اختفاء شقيقها البالغ من العمر 21 عاماً.

وبإجراء التحرّيات، تبيّن أنّ المجني عليه أقام علاقة عاطفيّة مع فتاة، فعلم أشقاؤها الأربعة بأمر علاقتهما، وبأنّه لم يتزوّجها وفق ما أخبرهم والدهم، فقرّروا الانتقام منه.



واحتجز المتّهمون المجنيّ عليه في شقة، واعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثمّ قطّعوا جثته ووضعوها في أكياس، ثمّ تخلّصوا منها بإلقائها في ترعة أبو النمرس بالجيزة، حيث تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتّهمين، وقرّرت جهات التحقيق حبسهم 4 أيّام على ذمّة التحقيق.