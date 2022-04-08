فيسبوك يدرس دفع أموال للمستخدمين مقابل "بوستاتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد بدوي

كشف تقرير جديد نشره موقع فاينانشيال تايمز عن خطط شركة "ميتا"، مالكة فيسبوك وانستجرام وواتساب وماسنجر، لطرح عملة رقمية جديدة، يطلق عليها الموظفون حاليا اسم "Zuck Bucks".

ويوضح التقرير أن "ميتا" تدرس تقديم عملتها الرقمية الجديدة بشكل مختلف تماما عن فكرة العملات المشفرة، مثل بيتكوين وإيثيريوم، حيث أن اتجاه العملاق الأميركي يركز على أن تكون عملته الجديدة أشبه بالعملات الافتراضية التي يعتمد عليها المستخدمون داخل ألعاب الموبايل لشراء عناصر رقمية داخل اللعبة، بحيث يطورون من شخصياتهم الافتراضية ويزيدون من فرصتهم للفوز.

وأكدت مصادر داخل "ميتا" ومستندات مسربة أن الاتجاه الجديد يختلف تماما عن فكرة عملة "ميتا" التي أوقفت تطويرها العام الماضي، وكانت تحمل اسم Diem، نتيجة الهجوم الشرس الذي تعرضت له الشركة وعملتها المشفرة من الحكومات والمٌشرعين، وكانت في مقدمة هذا الهجوم انتقادات واتهامات للشركة بأن استخدام عملة مشفرة على متن منصاتها الاجتماعية سيسهل على العناصر الإجرامية والجماعات الإرهابية من تمويل الأعمال الإجرامية والإتجار في البضائع غير القانونية، بعيدا عن أيدي الجهات القانونية والأمنية، باعتبار أن العملات المشفرة تخفي هوية متداوليها، مما يجعلها الطريقة المفضلة للمجرمين في تعاملاتهم المالية.

وأوضح تقرير "فاينانشيال تايمز" كذلك أن استخدام العملة الرقمية الجديدة سيكون له العديد من التطبيقات داخل خدمات وشبكات "ميتا" الاجتماعية، مثل تشجيع المستخدمين على التفاعل بشكل أكبر داخل مجموعات فيسبوك Groups، بحيث يحصل الأكثر تفاعلا على حوافز في صورة عملات رقمية، كذلك من الممكن أن يتم استخدام العملة الرقمية الجديدة لدعم صناع المحتوى على انستجرام، وكذلك تسهيل التحويلات المالية بين المستخدمين عبر واتساب وماسنجر.

يتوافق ما ورد في التقرير الجديد مع تصريحات أطلقها مدير قطاع الخدمات المالية في "ميتا"، ستيفاني كاسريل، مطلع يناير الماضي، والتي أشار خلالها إلى أن الشركة تسعى نحو تغيير استراتيجيتها لتطبيق تقنيات العملات الرقمي داخل منتجاتها وتطبيقاتها، بحيث تكون أولوياتها تركز على تحديد طريقة التعامل المالي داخل "الميتافيرس"، وكذلك تسهيل حصول المستخدمين على خدمات مختلفة داخل شبكات "ميتا" الاجتماعية باستخدام العملات الرقمية.

كذلك عرض "كاسريل" رؤيته الخاصة بإمكانية دمج خدمة فيسبوك للدفع Facebook Pay مع محفظة "ميتا" لتخزين العملات الرقمية "نوفي Novi"، بحيث يمكن للمستخدمين تسهيل شراء واستخدام العملات المشفرة داخل خدمات الشركات المختلفة من تطبيقات، وكذلك خدماتها الافتراضية في الميتافيرس، مثل عالم Horizon Worlds، ومختلف التطبيقات التي تعمل على نظاراتها الذكية Meta Quest.

يُذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تستخدمفيها "ميتا" العملات الرقمية داخل فيسبوك، حيث أن الشركة في 2009 أطلقت عملتها Facebook Credits والتي كانت تسمح للمستخدمين في ذلك الوقت باستخدامها داخل الألعاب والتطبيقات المتاحة مباشرة على متن الشبكة الاجتماعية، مثل لعبة FarmVille، لشراء عناصر افتراضية داخل الألعاب، إلا أنه قد تم وقف العمل بها في 2013 لارتفاع تكلفة تشغيل وإدارة العملة الرقمية في ذلك الوقت.