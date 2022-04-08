"معلومات الوزراء": مصر لا تزال مركزًا رائدًا للثقافة والفن والإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

استعرض المركز خلاله النتاج الثقافي والفكري المصري المتنوع-وفقًا لما رصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته السنوية للإحصاءات الثقافية لعام 2020-، وما وصل إليه الآن في عدة مجالات.

فعلى المستوى الفني، أنشأت مصر 53 دار عرض سينمائي، و243 قاعة، وشكلت 72 فرقة مسرحية وطنية، و20 فرقة أجنبية، و40 مسرحًا في 2020.

كما أقامت مصر وشاركت أيضًا في 83 معرضًا للفنون التشكيلية والتطبيقية داخل مصر وخارجها في 2020.

وعلى المستوى الإذاعي والتلفزيوني، وصل إجمالي ساعات البث المسموع في مصر 189ألفا و811 ساعة، و178 ألفا و599 ساعة من البث المرئي في 2020.

وعلى المستوى الثقافي والصحفي، أنشأت مصر 346 قصرا وبيتا ثقافيا، و84 متحفًا، و145 منطقة أثرية، و64 حديقة في 2020.

كما تم توزيع 199 مليون نسخة من الصحف العامة المصرية داخل مصر وخارجها في 2020. كما وصل إجمالي عدد الكتب والكتيبات المطبوعة في 2020 إلى 18 مليون نسخة، وعدد مكتبات يصل إلى 1353 مكتبة بإجمالي (مطلعين ومستعيرين) ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرين ألف زائر في 2020.

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