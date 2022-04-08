الخارجية اللبنانية ترحب بعودة سفير الكويت إلى مركز عمله في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ ):

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، بإبلاغها رسمياً بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي إلى مركز عمله في بيروت.

وقال البيان "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسميا بعودة سعادة سفير الكويت عبد العال القناعي إلى مركز عمله في بيروت، وتقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج".

وأضاف "يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف إلى صون وتعزيز العلاقات بين الأشقاء العرب كافة".

كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد تبلغ أمس الخميس من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الأسبوع.

يذكر أن أزمة سياسية استجدت بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج على خلفية تصريحات لجورج قرداحي أدلى بها لمحطة "الجزيرة اونلاين" قبل تسلمه مقاليد وزارة الإعلام ، وبثت في 25 أكتوبر الماضي، قال فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وأن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف.

واستدعت السعودية في 29 اكتوبر الماضي سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. بدورها أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية في 30 أكتوبر الماضي بياناً أعلنت فيه سحب أبوظبي لدبلوماسييها من لبنان. وقررت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت واليمن.