بالصور- مشروع "صكوك الإطعام" يرسل 3 أطنان لحوم للأسر الأولي بالرعاية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

استقبل فضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ثلاث أطنان من اللحوم بمناسبة شهر رمضان المبارك والمقدمة من وزارة الأوقاف، ضمن مشروع "صكوك الإطعام" الذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى تسليم الأطنان الثلاثة إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيعها على ثلاث آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة من أجل توفير الحماية المجتمعية لهم، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، لافتا إلى أنه جرى وصول 16 ألف طن لحوم بداية من إطلاق المشروع داخل المحافظة حتى الآن.