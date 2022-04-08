قوافل جديدة من المساعدات الانسانية لأوكرانيا الاسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 1:41 مساءً

مع استمرار الهجمات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية، لا تزال المطالبة مستمرة من الرئيس الاوكرانيا للإتحاد الاوروبي ودول العالم بالمزيد من المساعدات العسكرية والانسانية للسكان المتبقيين في المناطق المحاصرة.

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحفية اليوم الجمعة إن المكتب يعتزم إرسال قوافل مساعدات إلى منطقتي لوجانسك ودونيتسك الانفصاليتين في أوكرانيا الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه لتحويل وجهة المساعدات مع تحول القتال شرقا.

وقال ينس لايركه “لدينا في مخططاتنا قوافل للذهاب إلى هناك أعتقد الأسبوع المقبل بالفعل. حدوث ذلك من عدمه يعتمد على الوضع الأمني”.

زار مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوكرانيا وروسيا هذا الأسبوع حيث التقى بالطرفين وناقش ترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني محتمل.