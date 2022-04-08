الاتحاد الاوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 1:05 مساءً

لم تكن هذه العقوبات الاولى على روسيا فقد اعاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات خامسة جديدة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، موضحا أن حظر استيراد الفحم الحجري سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنوياً.

وقال إن العقوبات الجديدة، تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والإسمنت والأسمدة الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي، أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، بحسب ما أكدت فرنسا.

فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية.