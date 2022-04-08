بعد واشنطن.. الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على ابنتي بوتن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

لم تسلم عائلة بوتن من العقوبات الدولية فبعد العقوبات الأميركية عليهما، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الراشدتين في إطار حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وفقًا لمسؤولين اثنين من الاتحاد الأوروبي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا على قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر، تحدث المسؤولان في الاتحاد الأوروبي، من دولتين مختلفتين بالاتحاد، للأسوشيتدبرس، وتأتي خطوة الكتلة الأوروبية في أعقاب تحرك مماثل من جانب الولايات المتحدة قبل يومين.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا كثمن للحرب على أوكرانيا، مشيراً إلى فرض عقوبات على ابنتي الرئيس بوتين وعلى زوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

على صعيد متصل، قالت لاتفيا إنها أدرجت 15 مواطنا من روسيا وبيلاروسيا في القائمة السوداء على أساس أن أنشطتهم تشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.

قدم جهاز أمن الدولة في لاتفيا وكالة مكافحة التجسس قائمة تضم تسعة روس وستة مواطنين بيلاروسيين إلى وزيرة الداخلية ماريا غولوبيفا.

وقال جهاز أمن الدولة يوم الجمعة، إن القائمة تضم أشخاصا “قد يكونوا متورطين في الحصول على معلومات استخباراتية أو تقديم الدعم لمصالح السياسة الخارجية لروسيا”، وأضاف أن من بينهم من يعبرون عن دعمهم للكرملين رغم الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت لاتفيا إنها ستغلق بعثتين قنصليتين لروسيا، وستطرد ما مجموعه 13 دبلوماسيا وموظفا روسيا يتمركزون حاليا في الدولة الواقعة على بحر البلطيق.