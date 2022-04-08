انت الان تتابع خبر مانشستر يونايتد يستعد لرحيل 6 إلى 10 لاعبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيغادر الفريق الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي جيسي لينغارد والإسباني خوان ماتا والأوروغواياني إدينسون كافاني والهولندي تاهيت تشونغ ولي غرانت لنهاية عقدهم وغياب رغبة من الإدارة في تجديدها.

وحسب الصحيفة، فقد تم إبلاغ عدة لاعبين غاضبين من وضعهم في الفريق بعدم إمكانية رحيلهم سوى عند نهاية عقودهم فيما عبر عدة لاعبين عن رغبتهم في الرحيل، وهم: الفرنسي أنتوني مارسيال المعار لإشبيلية، الهولندي دوني فان دي بيك، الإيفواري إيريك بايلي، الحارس الإنجليزي ديان هندرسون، والإنجليزي أكسيل توانزيبي.



كما لا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غامضا بسبب إمكانية عدم مشاركة مانشستر يونايتد الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا ، ونفس الشكوك تحوم حول وضع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وأكدت "ميرور" أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في فقدان الكثير من اللاعبين الصيف المقبل، وأبلغت لاعبيها أن أبواب الرحيل مفتوحة فقط للاعبين الذين تنتهي عقودهم بدرجة كبيرة.

ويبقى مصير اللاعبين الراغبين في تغيير الأجواء والبحث عن أندية تمنحهم فرصا أكبر للعب مرهونا بقرارات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدرب الحالي لأياكس الهولندي، والذي من المحتمل إعلان تعيينه رسميا في الأسابيع القادمة ليكون مدربا دائما بعد نهاية فترة المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك.



ويرغب إيريك تين هاغ في إجراء تغييرات مهمة داخل مانشستر يونايتد، وقدم شروطه للتعاقد مع عدة لاعبين أبرزهم المدافع الهولندي يوريان تيمبر البالغ 20 سنة لاعب أياكس، كما يرغب في التعاقد مع لاعبي وسط ميدان.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت اللاعبين أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ سيمنح كل اللاعبين الذين ما زالت عقودهم مستمرة مع الفريق فرصة خلال الفترة الإعدادية للموسم، وسيتخذ قراره النهائي قبل نهاية فترة الانتقالات ليقرر في مصيرهم بالبقاء أو الرحيل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وحصد 51 نقطة من 30 مباراة.

