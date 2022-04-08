شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مبادرات وجهود الدولة لتحسين المنظومة الصحية آخر ثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى قطاع الصحة لأول مرة باهتمام تاريخى لم يسبق له مثيل من قبل ثورة 30 يونيو، فأطلقت الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التي واجهت نقص وتدنى للمستوى.

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا بقوله " من 2017 و2018 و2019 الدولة كانت تطلق مبادرات.. والهدف منها دخول ملفات تخص الصحة العامة في مصر وعلى رأسهم ملف فيروس سى.. ولما اتحركنا في الملف ده.. عملنا مسح كامل للأمراض غير السارية المتمثلة في السكر والضغط والسمنة".

ونرصد أبرز الجهود المتخذه لصالح القطاع، وفق إعلان وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء:

- توجيه 270 مليار خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

- استحوذ الصعيد على 50 % من مشروعات القطاع خلال تلك الفترة .

- إنشاء وتطوير 113 مستشفى و143 نقطة اسعاف، إضافة 5927 سرير بالمستشفيات الحكومية.

- تطویر 171 مستشفى ومركز طب أسرة في مجال التأمين الصحي الشامل ، وتجهیز 203 منشآت طبية طبقاً لمعايير الجودة.

-فحص 50 مليون مواطن للقضاء على فيروس سي وعلاج 1,2 مليون مواطن مصاب.

-فحص 1,1 مليون سيدة حامل بمبادرات الاهتمام بصحة المرأة ورعاية الجنين .

-القضاء على قوائم الانتظار بالانتهاء من علاج حالات المرحلة الأولى، وإجراء 885 ألف عملية جراحية متنوعة.

-فحص 25 مليون مواطن لمرضى الكلى وتطویر 180 وحدة غسيل كلوي، وتوفير2600 جهاز غسيل كلوي.

-استفادة 14.3 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة والكشف على 1,8 مليون مستفيد من برنامج " تكافل وكرامة"

- بلغ عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مصر 31 مليون و 551 ألف.

- تنفيذ 7 مبادرات رئاسية ضمن حملة «100 مليون صحة» لتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

- استفادة 2 مليون طفل من مُبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة.

- فحص حوالى 25 مليون طالب في المرحلة الابتدائية بمبادرات الصحة والسمنة لطلاب المدارس.

- استفادة حوالي 19 مليون سيدة من مُبادرة دعم صحة المرأة.

- إطلاق مبادرة الكشف عن مرضى ضمور العضلات والأمراض الوراثية .



يذكر أن إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.9 مليون مريض بتكلفة 11.1 مليار جنيه عام 2021 مقابل 2.7 مليون مريض بتكلفة 9.0 مليار جـنيه عام 2020 بزيادة بلغت نسبته 22.8٪ في تكاليف العلاج، وتم إصدار 2 مليون و913 ألفاً و907 قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8 مليارات و987 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2020.