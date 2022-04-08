شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الحكومة الأوكرانية بإقامة 10 ممرات إنسانية اليوم الجمعة لإجلاء السكان المدنيين من بعض المدن الأوكرانية المحاصرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن المواطنين سوف يتمكنون من مغادرة مدينة ماريوبول- التي تتعرض لقصف روسي كثيف- وذلك في سيارات خاصة باتجاه مدينة زابوروجيا.

وسوف تنقل الحافلات المتجهة إلى زابوروجيا المدنيين من مدينة بيرديانسك ومدن أخرى، كما سيتمكن المدنيون من استخدام سياراتهم الخاصة.

وكتبت فيريشوك عبر تطبيق تليجرام أنه سيتم إقامة خمسة ممرات من منطقة لوهانسك إلى مدينة باخموت. وأعلنت فيريشوك مساء أمس الخميس إجلاء 4500 شخص.

ويتم الإعلان عن ممرات آمنة يوميا في أوكرانيا، وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تعطيل عمليات إجلاء المدنيين.