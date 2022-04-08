شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 100 هجوم استهدفت مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي.

وقالت المنظمة إنها أحصت حتى يوم أمس الخميس أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا، مشيرة إلى مقتل 73 شخصا وجرح 51 آخرين.

وأضافت المنظمة أن 89 هجوما من إجمالي 103 هجمات، ألحقت ضررا كبيرا بمرافق الرعاية الصحية، في حين تسبب 13 هجوما في تعطل وسائل النقل الصحي، بما في ذلك سيارات الإسعاف.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "نشعر بالاستياء من استمرار الهجمات على الرعاية الصحية، إذ أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا جارنو هابيتشت إن هناك 1000 مرفق صحي على مقربة من مناطق الصراع أو في مناطق خاضعة لسيطرة متغيرة.

وأضاف هابيتشت أن العاملين في القطاع الصحي بأنحاء أوكرانيا يخاطرون بحياتهم لخدمة أولئك الذين يحتاجون للخدمات الطبية، مشددا على ضرورة ضمان سلامتهم هم والمرضى.