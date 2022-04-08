بالصور- تسليم أول دفعة من السماد البلدي للمزارعين بمدينة طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، عن وصول أول دفعة من السماد العضوي البلدي للجمعية الزراعية بمدينة طور سيناء، وتوزيعها على المزارعين لدفع عجلة التنمية الزراعية على أرض المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى تسليم السماد العضوي للجمعية الزراعية بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء لتوزيعها على المزارعين بهدف تسهيل وتحسين جودة المنتج الزراعي، لكون السماد العضوي يعمل على تحسين صفات التربة، وجودتها، والتغلب على نقص العناصر الغذائية بها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة خلال دخول سيارات الأسمدة العضوية من نفق الشهيد أحمد حمدي، بهدف دعم المزارعين في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على شراء المخصبات، والمواد اللازمة للتحسين من جودة المحاصيل الزراعية، موجهًا الشكر لوزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء والجهات الأمنية التي قامت بإجراءات التأمين اللازمة لضمان وصول السيارات وتسليمها إلى مقر الجمعية وتسليمها للمزارعين في حراسة قوات الأمن وتحت إشراف مديرية الزراعة.

ومن جانبه قال المهندس ثروت منصور، مدير الإدارة الزراعية بمدينة طور سيناء، إنه جرى شراء الأسمدة العضوية من خلال الجمعية الزراعية بوادي الطور وتوزيعها على 20 مزارعًا بأسعار مناسبة.

وأوضح أنه من المقرر أن يجري وصول دفعات أخرى من السماد العضوي خلال الفترة المقبلة لتغطية احتياجات كافة مزارع المدينة.

وقال الشيخ محمد، أحد المزارعين، إنه لأول مرة يقوم قطاع الزراعة بجنوب سيناء بتوفير هذه الأسمدة ذات الجودة العالية في تحسين المنتج الزراعي، إضافة إلى كونها آمنة على البيئة وعلى المواطن.

وقدم الشيخ محمد، الشكر لجميع العاملين بقطاع الزراعة بجنوب سيناء، كما أثنى على دور وزارة الزراعة، ومحافظ جنوب سيناء، لدعم المزارعين وحثهم على الاستمرار تطوير القطاع الزراعي على أرض سيناء .