نقل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الطور في جنوب سيناء لانقطاع المياه والكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى نقل وحدة الغسيل الكلوي من مستشفى الأمين بمدينة طور سيناء، إلى مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الطور العام، وذلك نظرًا لانقطاع المياه والكهرباء عن مستشفى الامين لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تراجع الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين المترددين على وحدة الغسيل الكلوي يوميًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الجمعة، إنه جرى الانتهاء من نقل الوحدة ومحطة المياه، والأجهزة والكراسي الخاصة بها، وجرى إرسال عينة من وحدة المياه لتحليلها بالمعامل المركزية بالوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وسيجري البدء في تشغيل الوحدة واستقبال المرضى بمجرد ورود نتيجة تحاليل المياه.

وأشار إلى أن الوحدة مجهزة بـ9 ماكينات، وأسرة، و 7كراسي غسيل كلوي يعملون في توقيت واحد على دورتين للتشغيل خلال ثلاث فترات يوميًا، بهدف استيعاب جميع المرضى المترددين على الوحدة، إضافة إلى توفير الأطقم الطبية ذات الكفاءة العالية من أطباء، وتمريض، وفنيين، وتوفير كافة مستلزمات الغسيل الكلوي لتقديم خدمات طبية مميزة.

وأوضح أن وحدة الغسيل كانت توجد في مستشفى الطور العام، وجرى نقلها بشكل مؤقت إلى مستشفى الأمين عقب صدور قرار بإخلاء مبنى مستشفى الطور لكون المبنى معرض للسقوط، وجاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنكيس المبنى.